Снятие запрета на работу ресторанов Санкт-Петербурга в новый год пока не обсуждается – власти

Действующий запрет на работу кафе и ресторанов Санкт-Петербурга с 23.00 до 06.00 мск на фоне неблагоприятной эпидситуации пока не планируется снимать в новогоднюю ночь, сообщила представитель аппарата вице-губернатора Евгения Елина.
Ранее с 26 октября городские власти в рамках ограничений по коронавирусу ввели запрет на ночную работу предприятий общепита, который распространяется на рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и буфеты, в том числе и при гостиницах. В ноябре эти меры были продлены до 15 января 2021 года.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с 14 ноября вводятся новые ограничения по коронавирусу в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В их числе – ограничение заполняемости театров, кинотеатров и концертных площадок, необходимость согласование с властями любых мероприятий численностью более 50 человек и обязательная самоизоляция жителей города старше 65 лет.