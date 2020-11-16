Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости оптимизации штата госслужащих. Сокращение персонала должно составить от 5 до 10 %.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с предложением об оптимизации штата госслужащих. К этому процессу он призвал приступить с 1 января нового года, пишет «ТАСС».

Мишустин напомнил, что кабмин поднимал этот вопрос и ранее, однако реформу не могли провести в силу разных причин — в том числе из-за коронавирусной пандемии.

«Откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент. Поэтому предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести ее за три месяца, до 1 апреля», — высказался премьер.

Так, штат в министерствах и в региональных подразделениях должен быть сокращен на 5-10 %, в частности — за счет вакантных должностей. Этим займется специальная рабочая группа.