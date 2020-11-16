В России могут запретить ватные палочки и трубочки для коктейлей

В России планируется ввести запрет на использование пластиковых трубочек для соков и коктейлей, а также ватных палочек. Об этом сообщил замглавы компании “Российский экологический оператор»” Алексей Макрушин.

Дело в том, что такие виды отходов не перерабатываются, поэтому возможно их просто запретят. Обсуждение такой меры должно начаться в 2021 году, а сам запрет может быть введен через несколько лет.

«Логика в том, что такие виды отходов, как пластиковые трубочки и ватные палочки не перерабатываются. Их невозможно отделить от остальной массы отходов. Поэтому, возможно, стоит идти по пути прямого запрета», — объяснил Макрушин.

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