В 2020 году уровень загрязненности воздуха в России достиг своего максимума за последние 16 лет. Самыми загрязненными регионами специалисты признали Самарскую, Оренбургскую области и Бурятию.

2020 год побил рекорд по уровню загрязненности воздуха в России за последние 16 лет. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Неполный 2020 год досрочно побил предыдущий рекорд по количеству зафиксированных случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, став самым «грязным» как минимум за последние 16 лет», — говорится в материале.

Так, если в 2005 году число случаев экстремально высокого загрязнения достигало 95, то теперь оно дошло до 171. Среди наиболее загрязненных регионов эксперты выделили Самарскую область, Оренбургскую область, Бурятию, Забайкальский и Красноярский край. Самыми загрязненными городами они признали Самару, Селенгинск (Бурятия), Читу (Забайкальский край), Улан-Удэ и Красноярск.