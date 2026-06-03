В Санкт-Петербурге в 2026 году планируют создать еще 6,2 километра велодорожек для повышения безопасности пользователей средств индивидуальной мобильности, сообщает «Петроград».

Операторы аренды СИМ ежегодно финансируют развитие городской инфраструктуры. В 2024 году компании перечислили в бюджет Санкт-Петербурга 37 миллионов рублей, в 2025 году – уже 41 миллион рублей.

В прошлом году в городе создали 5,5 километра велодорожек. В 2026 году комитет по транспорту планирует увеличить их протяженность еще на 6,2 километра. Еще семь километров веломаршрутов сейчас находятся на стадии проектирования.

Вопрос безопасности остается особенно острым. В 2025 году в Санкт-Петербурге произошло шесть смертельных ДТП с участием электросамокатов. Это самый высокий показатель в России. На втором и третьем местах оказались Краснодарский край и Свердловская область, где зафиксировали по пять таких аварий.

Использование СИМ в Санкт-Петербурге контролирует ГИБДД. Для профилактики происшествий комитет по транспорту ежегодно заключает с сервисами аренды соглашения об ограничениях для электросамокатов.