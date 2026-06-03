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Новости Происшествия

Петербург оказался лидером России по числу смертельных ДТП с электросамокатами

В Санкт-Петербурге в 2026 году планируют создать еще 6,2 километра велодорожек для повышения безопасности пользователей средств индивидуальной мобильности, сообщает «Петроград».

Операторы аренды СИМ ежегодно финансируют развитие городской инфраструктуры. В 2024 году компании перечислили в бюджет Санкт-Петербурга 37 миллионов рублей, в 2025 году – уже 41 миллион рублей.

В прошлом году в городе создали 5,5 километра велодорожек. В 2026 году комитет по транспорту планирует увеличить их протяженность еще на 6,2 километра. Еще семь километров веломаршрутов сейчас находятся на стадии проектирования.

Вопрос безопасности остается особенно острым. В 2025 году в Санкт-Петербурге произошло шесть смертельных ДТП с участием электросамокатов. Это самый высокий показатель в России. На втором и третьем местах оказались Краснодарский край и Свердловская область, где зафиксировали по пять таких аварий.

Использование СИМ в Санкт-Петербурге контролирует ГИБДД. Для профилактики происшествий комитет по транспорту ежегодно заключает с сервисами аренды соглашения об ограничениях для электросамокатов.

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Санкт-Петербург
Новости Экономика

Петербург занял седьмое место в списке регионов России по уровню доходов семей

Исследование подготовило РИА «Новости». Рейтинг основан на данных о медианных зарплатах и прожиточных минимумах. Как сообщает «Петроград», эксперты оценивали, сколько денег может остаться у семьи после минимальных расходов.

В среднестатистической петербургской семье с двумя детьми и двумя работающими родителями потенциальный свободный остаток составляет 70,2 тысячи рублей в месяц Это заметно выше среднего показателя по России. В целом по стране у аналогичной семьи после минимальных расходов остается 51,5 тысячи рублей, то есть на 19 тысяч рублей меньше.

Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где у семьи с двумя детьми после минимальных расходов может оставаться 141,4 тысячи рублей. Далее идут Ханты-Мансийский автономный округ со 102,6 тысячи рублей, Магаданская область с 94,9 тысячи рублей и Москва с 84,6 тысячи рублей.

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