Царь-девица и Рыба-кит принесли победу студентам из Ленобласти

Студенты Ленинградского областного колледжа культуры и искусства стали лауреатами 1 степени VI конкурса изобразительного искусства «Персонаж»

По условиям конкурса, работы должны были отображать сюжеты, связанные с героями произведений Петра Ершова. Ведь сам конкурс в этом году был как раз приурочен к 205-летию со дня его рождения.

Заявки на конкур подали более 500 человек из разных регионов России. Но растопить сердца жюри смогли коллекция костюмов «Царь-девица» и интерьерный объект «Рыба-кит», созданные по мотивам сказки «Конёк-Горбунок» учащимися отделения Декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, оркестр народных инструментов «Мелодия» из Ленобласти завоевал победу на международном конкурсе. Самодеятельный коллектив «обошел» 30 коллективов и солистов и одержал уверенную победу в номинации «Народные инструменты», исполнив «Увертюру» Александра Рыбалкина и «Юмореску» Петра Чайковского.