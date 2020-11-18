День рождения российского Деда Мороза отпразднуют в онлайн-режиме

Мероприятия по случаю дня рождения российского Деда Мороза из Великого Устюга Вологодской области пройдут в среду в онлайн-режиме.

«Восемнадцатого ноября (состоится) главное сказочное событие года — день рождения Деда Мороза! Увидеть поздравление именинника и зажжение огней на первой новогодней ёлке России можно, находясь в любой точке мира», — сообщается в официальной группе Деда Мороза в соцсети «ВКонтакте».

Онлайн-трансляция церемонии зажжения огней на новогодней ёлке состоится в 15.00 мск на YouTube-канале Деда Мороза и в его официальной группе «ВКонтакте». На платформе TikTok будут работать интерактивные игровые площадки с популярными героями мультфильмов. Также праздничные программы запланированы на почте Деда Мороза и в Доме мод главного новогоднего волшебника.

Дети с начала ноября отправляют видео-поздравления в адрес Деда Мороза, также ему традиционно приходят письма с пожеланиями на Новый год, в том числе и от взрослых россиян. К окончанию первой декады ноября на почту Деда Мороза поступило почти 4 миллиона посланий.

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День рождения Деда Мороза празднуется на его родине в Великом Устюге с 2005 года. Идея отмечать этот праздник именно 18 ноября принадлежит детям. По их мнению, именно с этого дня в Вологодской области наступает настоящая зима.