Трое подростков, напавших на граждан Таджикистана, задержаны в Санкт-Петербурге

Трое подростков, напавших с газовыми баллончиками на граждан Таджикистана, задержаны в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
«Следователями совместно с сотрудниками полиции были задержаны три подростка, 2004 года рождения, которым предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 22 октября подростки с газовыми баллончиками напали около одного из домов по Трамвайному проспекту на четверых граждан Таджикистана, избили и требовали деньги.
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