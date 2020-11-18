Трое подростков, напавших на граждан Таджикистана, задержаны в Санкт-Петербурге

Трое подростков, напавших с газовыми баллончиками на граждан Таджикистана, задержаны в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.

«Следователями совместно с сотрудниками полиции были задержаны три подростка, 2004 года рождения, которым предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 22 октября подростки с газовыми баллончиками напали около одного из домов по Трамвайному проспекту на четверых граждан Таджикистана, избили и требовали деньги.

Вам будет интересно Зарубившего жену топором в салоне красоты Всеволожска арестовали на два месяца Ранее ivbg.ru сообщал, что в маникюрном салоне во Всеволожске мужчина дважды выстрелил из травматического пистолета в лицо своей супруги, а... 13.11.2020 204

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России «Разбой». Решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения.