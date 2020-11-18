Уникальная археологическая находка обнаружена при раскопках в Ивангородской крепости

В Ивангородской крепости продолжаются раскопки. Специалисты Института истории материальной культуры РАН исследуют участок площадью более полутора тысяч квадратных метров.

Во время раскопок археологи обнаружили остатки ронделя перед входом в Четвероугольную крепость 1492 года.

“Это небольшая сенсация, так как подобная конструкция фиксируется впервые в древнерусском/ренессансном фортификационном зодчестве на территории Руси. Скорее всего, перед нами переосмысление Дюреровских ронделей для локальной защиты ворот маленькой крепости”, — рассказал председатель комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой.

Ранее мы рассказывали, что в ходе разведки уже найдены 833 артефакта, относящихся к XIX-XX векам, Средневековью и Новому времени. Из них 130 предметов будут переданы в музейный фонд Российской Федерации.