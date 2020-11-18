Видео: два человека погибли в лобовом столкновении легковушки и грузовика на трассе “Кола”

Автор: Гузель Галимова
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Смертельная авария произошла около 11 утра 18 ноября на 65 километре трассы «Кола», у поселка Приладожский Кировского района Ленобласти. 

Автомобиль Renault лоб в лоб столкнулся с грузовиком Volvo. Предположительно, погиб водитель легковушки и его пассажир. Один человек был госпитализирован с тяжелыми травмами. Как сообщает  ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», на время ликвидации последствий ДТП введено реверсивное движение.

 

Ранее мы рассказывали об утренней смертельной аварии на Железнодорожной улице в Лодейном Поле. Столкнулись маршрутка и фура ДАФ. Известно, что в автобусе в момент аварии находилось 15 пассажиров, один из них погиб.

 

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