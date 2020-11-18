Видео: два человека погибли в лобовом столкновении легковушки и грузовика на трассе “Кола”

Смертельная авария произошла около 11 утра 18 ноября на 65 километре трассы «Кола», у поселка Приладожский Кировского района Ленобласти.

Автомобиль Renault лоб в лоб столкнулся с грузовиком Volvo. Предположительно, погиб водитель легковушки и его пассажир. Один человек был госпитализирован с тяжелыми травмами. Как сообщает ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», на время ликвидации последствий ДТП введено реверсивное движение.

Ранее мы рассказывали об утренней смертельной аварии на Железнодорожной улице в Лодейном Поле. Столкнулись маршрутка и фура ДАФ. Известно, что в автобусе в момент аварии находилось 15 пассажиров, один из них погиб.