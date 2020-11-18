Подозреваемый в разбое в Санкт-Петербурге хранил почти 200 клинков и мушкеты

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое в Санкт-Петербурге, у которого изъяли 192 клинка, два мушкета и порох, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Полицейские в Красногвардейском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении на мужчин… В ходе обыска по месту проживания мужчины было изъято: 192 единицы, внешне схожие с клинковым холодным оружием, предмет, похожий на пистолет, колодка ударно спускового механизма, два замка ударно спускового механизма, два исторических мушкета, ствол от карабина без затвора, шесть банок пороха, мобильный телефон», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 15 ноября подозреваемый поссорился в районе проспекта Ударников с двумя мужчинами, оба они были госпитализированы с ножевыми ранениями. Нападавший похитил их мобильные телефоны и скрылся. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России «Разбой».

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