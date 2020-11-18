Заключено соглашение о строительстве новой развязки на Западном скоростном диаметре

В среду, 18 ноября, вице-губернатор Санкт-Петербурга подписан документ о строительстве Витебской развязки.

Соглашение заключено в рамках действующего договора между Северной столицей и банком ВТБ по эксплуатации ЗСД. План строительства предполагает прокладку 2,6 километра дорог шириной в шесть полос. Максимальная допустимая скорость на участке будет составлять 110 км/час.

Предварительная стоимость проекта составит 27 млрд рублей.