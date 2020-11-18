Труп жительницы Замошья более 5 лет пролежал в болоте – в убийстве участвовал ее сын

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что 2 апреля 2020 года задержан 37-летний мужчина, которого подозревают в убийстве 53-летней жительницы деревни Замошье Бокситогорского района около пяти лет назад.

Расследование уголовного дела по этому преступлению завершено. В причастности к убийству подозревают четверых человек, один из которых – родственник убитой. Обвиняемым вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в составе группы лиц, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, пять лет назад компания из четырех мужчин выпивала алкогольные напитки в квартире, принадлежавшей ныне убитой. Будучи нетрезвым, один из гостей поссорился с хозяйкой и избил ее до потери сознания. Собутыльники, среди которых был и сын женщины, скинули ее тело в подвал, где она умерла спустя два часа. Сами мужчины все это время продолжали пить алкоголь.

Чтобы скрыть преступление, они погрузили труп в мешок и закопали в заболоченном лесу на въезде в деревню. Убийца угрожал остальным физической расправой, если они не помогут или сообщат в полицию.