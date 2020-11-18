В Минтруде хотят изменить правила выплаты накопительной пенсии

Министерство труда и социальной защиты поручило Пенсионному фонду (ПФР) разработать несколько вариантов выплаты накопительной части пенсии.

Сейчас пожизненная накопительная пенсия выплачивается россиянам, у которых на счете достаточно средств, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. В противном случае средства выдаются единовременно.

Министерство труда и социальной защиты попросило ПФР поднять до 20% МРОТ порог суммы, чтобы пенсионер получал все деньги сразу. Представители негосударственных пенсионных фондов (НПФ) выступают против этого. Резкое повышение единовременных выплат негативно отразится на финансовых показателях НПФ, их клиентов и акционеров.