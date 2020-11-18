В Санкт-Петербурге на проспекте Металлистов произошло ДТП с участием двух легковушек и машины «Водоканала».

На проспекте Металлистов в Санкт-Петербурге дорогу не поделили два легковых автомобиля. Кадрами поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте».

Авария произошла в среду, 18 ноября, около семи часов вечера. По словам очевидцев, белый Nissan выехал на встречную полосу, где впечатался в черный Matiz. Следовавшая за ним машина «Водоканала», не успев затормозить, повредила себе боковую часть.

В результате ДТП водитель Matiz получил травмы и был госпитализирован. Выясняются все обстоятельства произошедшего.