На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 19 ноября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
- км 652 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00;
- км 671 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
- км 174 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.
А-181 «Скандинавия»:
- км 117, км 125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
- км 169-170 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00.
А-181 «Магистральная»:
- км 35-50 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
- км 98-121 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
- км 4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 4 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00;
- км10 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00;
- км 33 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00;
- км 14-16 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.