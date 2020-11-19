На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 19 ноября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

М-10 «Россия»:

км 671 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00.

км 652 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00;

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;

Р-21 «Кола»:

км 174 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.

А-181 «Скандинавия»:

км 169-170 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00.

км 117, км 125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;

А-181 «Магистральная»:

км 35-50 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;

км 98-121 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;