Под Назией из горевшего дома спасли пенсионерку с обожженными руками

Сообщение о возгорании в садоводстве «Юлия» Кировского района поступило на пульт пожарно-спасательной службы около пяти вечера 18 ноября.

Огонь охватил 72 квадратных метров дома и пристройки. На месте работали восемь спасателей, задействованы две единицы техники. Огонь удалось ликвидировать к 18.30.

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Из горящего дома на 4-й линии спасатели вывели 72-летнюю хозяйку. По предварительной информации, у нее были ожоги рук, но от госпитализации она отказалась. Проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.