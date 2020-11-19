Жителя Соснового Бора подозревают в убийстве собственной матери

В среду, 18 ноября, в полицию обратился 57-летний неработающий житель Соснового Бора. Он сообщил, что обнаружил труп своей матери.

Прибывшие полицейские обнаружили в квартире на Комсомольской улице труп 80-летней женщины с внешними признаками насильственной смерти. По “горячим следам” был задержан подозреваемый — сын погибшей, который и позвонил в полицию. Мужчина на момент задержания был пьян. На месте происшествия изъяли два костыля и клок волос.

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.