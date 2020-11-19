Популярный петербургский блогер-биолог Павел Глазков порадовал пользователей новым репортажем о диком гусе — постояльце Петропавловской крепости.

Популярный блогер из Санкт-Петербурга Павел Глазков снял новый репортаж о диком гусе, обитающем у стен Петропавловской крепости.

Гуся-гуменника занесло сюда еще полмесяца назад — и, очевидно, исторический центр Северной столицы пришелся ему по душе. Блогер предположил, что птица просто отбилась от стаи. У Петропавловской крепости гусю живется весьма комфортно: каждый день он щиплет траву и прохаживается по дорожкам, глядя на людей. Примечательно и то, что он совсем их не боится.

Само появление гуся-гуменника в здешних краях, по словам Глазкова, явление особенно удивительное — как правило, такую птицу в Петербурге можно встретить лишь на пролете.