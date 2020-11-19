В Гатчине конфликт из-за парковки закончился стрельбой из “травматов”

Днем 18 ноября в полицию Гатчинского района поступило сообщение о стрельбе на парковке промзоны на улице 120-й Гатчинской Дивизии в Гатчине. Один из участников был ранен в ногу.

Прибывшие на место полицейские установили, что 34-летний заместитель гендиректора компании «Аструм Авиа» и 44-летний технический директор «Крисо» не поделили место на парковке. Все началось со словесной перепалки, а закончилось тем, что оба выхватили травматические пистолеты — «Иж 78-9Т» и «Оса», пишет «Фонтанка.ру».

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В дуэли проиграл технический директор «Крисо» — резиновая пуля угодила ему в ногу. От медицинской помощи он отказался. Заявления друг на друга мужчины не стали писать. Пистолеты у них забрали, на месте изъяли шесть гильз. Проводится проверка.