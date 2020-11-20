Жители Кудрово остались без света вечером в четверг

Автор: Александр Селиванов
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Подача электричества была восстановлена через час.

Svet
Источник: 78.ru

По информации пресс-службы «Россети Ленэнерго», жители Кудрово пережили блэкаут вечером 19 ноября. Отмечается, что обесточены, оказались несколько домов на Европейском проспекте.

По словам жильцов, отключения происходят несколько раз в месяц. Свет в домах был восстановлен в 23 часа.

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19.11.2020 132

Причины аварии выясняются.

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