Жители Кудрово остались без света вечером в четверг

Подача электричества была восстановлена через час.

По информации пресс-службы «Россети Ленэнерго», жители Кудрово пережили блэкаут вечером 19 ноября. Отмечается, что обесточены, оказались несколько домов на Европейском проспекте.

По словам жильцов, отключения происходят несколько раз в месяц. Свет в домах был восстановлен в 23 часа.

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Причины аварии выясняются.