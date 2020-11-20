В Отрадном мужчина поджег свой автомобиль из-за отказа продавщицы дать ему в долг – подробности

На место возгорания транспортного средства оперативно прибыли пожарные.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, инцидент произошел днем 19 ноября в городе Отрадное в Кировском районе.

Сообщается, что неадекватный мужчина пришёл в магазин и попытался взять в долг денег у продавщицы. Получив отказ, мужчина сказал, что у него есть бензин и он готов поджечь свой автомобиль, после чего вышел из магазина.

Затем находящийся в неадекватном состоянии молодой человек поджёг свой автомобиль, припаркованный у дома № 4-б по Железнодорожной улице. Автомобиль оперативно потушили прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС.

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На место инциденты были вызваны полицейские, которым предстоит разобраться с неадекватным мужчиной.