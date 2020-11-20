В Санкт-Петербурге задержали изготовителей оружия и взрывчатки

Возбуждены уголовные дела.

По информации правоохранительных органов, в Санкт-Петербурге задержали мужчин подозреваемых в незаконном изготовлении оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Отмечается, что оружие и взрывчатка хранились в поселке Разметелево во Всеволожском районе Ленобласти.

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Изъятое направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.