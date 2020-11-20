Власти надеются, что Санкт-Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

Власти надеются, что Санкт-Петербург вышел на плато по госпитализации пациентов с коронавирусом.

«Вроде бы сейчас образовалось некоторое плато, если брать количество госпитализаций. Надежда такая, что вдруг после этого мы вниз пойдём», — сказал вице-губернатор города Евгений Елин в эфире телеканала «78».

При этом он отметил, что коронавирус останется до весны.

«К сожалению, мы вынуждены готовиться несколько к иному сценарию… Коронавирус – это один из видов вирусной инфекции. Осенью к нам вирус приходит, и до весны он остаётся с нами. Будет ли потом повторение, сможем ли мы отвакцинировать население, возникнет ли иммунитет? Это на сегодняшний день вопрос предположений. Но готовимся мы к тому, что до весны нам в этой ситуации придётся жить», — добавил вице-губернатор.

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