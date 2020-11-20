В Ленобласти открылся XXVI Российский кинофестиваль «Литература и кино». Формат стал необычным — на мероприятии не было зрителей.

В четверг, 19 ноября, в городе Гатчина в Ленинградской области стартовал XXVI Российский кинофестиваль «Литература и кино». В силу коронавирусных ограничений зрители не присутствовали на мероприятии, однако могли посмотреть его в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«У нашего кинофестиваля необычный формат. Он рождался в непростые годы, когда страна находилась на изломе, но всегда был ожидаемым. Не нужно расстраиваться от того, что в зале нет зрителей, они смотрят сегодня онлайн трансляцию», — передали в пресс-службе.

Отмечается, что большинство вошедших в программу фестиваля картин повествовали о современных музыкантах и писателях.