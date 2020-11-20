Депутат Госдумы предложил штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч

Предложение высказал член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с агентством «Москва».

По текущему законодательству автомобилистов в России штрафуют за превышение скорости на 20 и более километров в час. По мнению Васильева, отмена этого порога «полностью изменит ситуацию с безопасностью на дорогах».

«Любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на 1 км/ч, он уже является нарушителем ПДД», – заявил Александр Васильев

Редакция ivbg.ru напоминает: ранее в МВД не поддержали идею снизить порог «допустимого» превышения скорости с 20 до 10 километров в час.