Правительство Ленобласти закупит четыре мощных автомобиля за 10 млн рублей

Для автобазы правительства Ленобласти закупят четыре черные машины 2020 года выпуска за 10 миллионов 252 тысячи рублей. Прием заявок на участие в тендере завершен 19 ноября.

Согласно техническому заданию, автобазе правительства Ленобласти необходимы автомобили с мощностью от 240 до 250 лошадиных сил, а скоростью – до 220 километров в час. Разгон до 100 километров в час должен производиться за 7,7 секунды.

Машины должны быть оснащены независимой пружинной подвеской типа McPherson. Ряд признаков указывает, что речь в тендере идет о Toyota Camry.