Правительство Ленобласти закупит четыре мощных автомобиля за 10 млн рублей

Автор: Сергей Агутин
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Для автобазы правительства Ленобласти закупят четыре черные машины 2020 года выпуска за 10 миллионов 252 тысячи рублей. Прием заявок на участие в тендере завершен 19 ноября.

Согласно техническому заданию, автобазе правительства Ленобласти необходимы автомобили с мощностью от 240 до 250 лошадиных сил, а скоростью – до 220 километров в час. Разгон до 100 километров в час должен производиться за 7,7 секунды.

Машины должны быть оснащены независимой пружинной подвеской типа McPherson. Ряд признаков указывает, что речь в тендере идет о Toyota Camry.

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20.11.2020 113
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