Мошенники продали пенсионерам из Ленобласти электроприборы по завышенной цене

В Волосовском районе Ленобласти задержали мошенников, которые по завышенной цене продали пенсионеркам из деревни Извара озонаторы.

По словам потерпевших, двое неизвестных пришли к ним в квартиры, ввели их в заблуждение и продали прибор для получения озона за 18,8 тысяч рублей. Жертвами мошенников стали женщины 68 и 80 лет, сообщает пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Мошенников задержали по “горячим следам”. Ими оказались 29-летний и 37-летняя жители Петербурга. Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает все эпизоды противоправной деятельности парочки.