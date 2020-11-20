Во время несогласованных работ часть постройки обрушилась.

Красногвардейский районный суд Петербурга выписал штраф в 300 тысяч рублей НИИ «Химволокно» из-за обрушения конструкции на Александровских воротах Охтинских пороховых заводов. Компания не согласовала проект по реставрации.

НИИ «Химволокно» взялся за Александровские ворота в рамках программы «Памятник за рубль». Во время торгов инвесторы могут получить в аренду объект культурного наследия на 49 лет. После реставрации компания может использовать здание в аренду по цене 1 рубль за квадратный метр.