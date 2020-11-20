Власти работают над наращиванием импорта метилпреднизолона. Без жизненно важных лекарств пациенты с ревматическими заболеваниями прерывают лечение, что недопустимо.
Минздрав пообещал вернуть в аптеки жизненно важные лекарства на основе метилпреднизолона. Их выписывают для пациентов с коронавирусом. Также они необходимы для больных ревматизмом. Однако во многих регионах России препарат трудно найти.
Власти наращивают импорт метилпреднизолона, так как в нашей стране он не производится. Минздрав предупредил, что пациентам с ревматическими заболеваниями нельзя прерывать лечение на этом препарате.
«Приемлемым решением может стать временный переход на препараты преднизолона, поскольку выпускаемые фармацевтической промышленностью дозировки метилпреднизолона и преднизолона — эквивалентны. Но в первую очередь пациентам надо обратиться к своему лечащему врачу для оптимальной корректировки лекарственной терапии на время пандемии», — передает слова главного ревматолога Минздрава, профессора и академика РАН Евгения Насонова РБК.