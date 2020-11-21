Мужчина выкинул с балкона 13-летнего мальчика страдающего аутизмом в Санкт-Петербурге

Ребёнка госпитализировали с множественными тяжёлыми травмами.

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел вечером 20 ноября у дома № 22 по улице Дыбенко в Невском районе Санкт-Петербурга.

В полиции сообщили, что, по словам очевидцев, мужчина перекинул ребёнка через балкон и отпустил, после чего сам спрыгнул вниз. До этого мужчина вместе с матерью ребёнка забирал его из школы-интерната.

С травмами различной степени тяжести ребёнка госпитализировали в детскую городскую больницу. При этом бригада скорой также госпитализировала и мужчину 1986 года рождения.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело.