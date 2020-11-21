В Ломоносовском районе легковушка вылетела в кювет и перевернулась

Помощь медиков и спасателей понадобилась парню из отечественной легковушки, попавшей в аварию в Ломоносовском районе.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, авария произошла ночью 21 ноября на трассе А-120 «Южное полукольцо».
Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью гидравлического инструмента достали из автомобиля водителя.
Пострадавшие был передан медикам и госпитализирован.
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Обстоятельства произошедшего уточняются.