Мусороперерабатывающий завод МПБО-2 саботирует процесс уборки мусора ради денежных вливаний

Как считают члены экологической организации «Зелёный фронт», виновником «мусорной проблемы» является мусороперерабатывающий завод МПБО-2.

В Росприроднадзоре установили, что на площадке Волхонского шоссе в настоящее время скопилось уже свыше 15 тысяч кубометров отходов. В тоже время в Янино скопилось свыше 40 тысяч тонн отходов 3 и 4 класса опасности.

Активисты «Зелёного фронта» считаю, что предприятие намеренно саботирует свою работу, чтобы принудительно закрыться, а на своё открытие получить вливание из городского бюджета. Средства, полученные таким образом, по мнению активистов, просто напросто будут разворованы.

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Также во Фронте отметили, что от свалок страдают экология и местные жители, которые проживают рядом со свалками.