Экологи обнаружили частицы микропластика на вершине Эвереста

В снегах самой высокой горы мира нашли микропластик. Частицы этого разлагающегося веками мусора обнаружили около самого пика Эвереста.

Пластик нашли в пробах снега, которые собрали в 11 различных местах знаменитой вершины. Образцы исследователи брали на разной высоте – от 5 300 метров и до 8 440.

Больше всего пластика нашли около базового лагеря альпинистов и треккеров. Учёные считают, что микрочастицы – это части палаток, верёвок, одежды.

В последние годы пластиковые волокна нашли практически во всех частях планеты, даже в самых отдалённых ее уголках. К примеру, пластиком загрязнена Марианская впадина – самая глубокая точка Земли.

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Есть основания полагать, что в горы пластик мог попасть с потоками ветра. По крайней мере, так считается в отношении Пиренеев и Альп. Возможно, причина загрязнения Эвереста в том же.