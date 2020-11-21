Экологи обнаружили частицы микропластика на вершине Эвереста

В снегах самой высокой горы мира нашли микропластик. Частицы этого разлагающегося веками мусора обнаружили около самого пика Эвереста.
Пластик нашли в пробах снега, которые собрали в 11 различных местах знаменитой вершины. Образцы исследователи брали на разной высоте – от 5 300 метров и до 8 440.
Больше всего пластика нашли около базового лагеря альпинистов и треккеров. Учёные считают, что микрочастицы – это части палаток, верёвок, одежды.
В последние годы пластиковые волокна нашли практически во всех частях планеты, даже в самых отдалённых ее уголках. К примеру, пластиком загрязнена Марианская впадина – самая глубокая точка Земли.
Есть основания полагать, что в горы пластик мог попасть с потоками ветра. По крайней мере, так считается в отношении Пиренеев и Альп. Возможно, причина загрязнения Эвереста в том же.