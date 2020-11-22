В Ленобласти более 700 медработников помогали жителям региона в лечении COVID-19 за прошедшие сутки

Медицинским учреждениям Ленобласти удаётся сохранять коечный резерв для заболевших COVID-19 и внебольничными пневмониями.

По информации Online47, медики Ленобласти держат ситуацию с коронавирусом под круглосуточным контролем.

Отмечается, что на 22 ноября в больницах региона развёрнуто 2 327 коек, заняты из которых 1 595.

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Также сообщается, что общее количество коек с аппаратами ИВЛ составляет – 639, из них заняты – 66.