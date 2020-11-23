На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 23 ноября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 23 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 16 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 174 ограничение скорости движения в направлении Ленинградской области с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 94 ограничение скорости движения в направлении Большой Ижоры с 08:00 до 17:00, ремонт МБО.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):

км 38 ТрР ограничение скорости движения в направлении г. Пскова с 08:00 до 17:00, ремонт МБО.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 169-170 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, реверсивное движение, ППР (мост через р. Полевая).

А-181 «Магистральная»:

км 36-46 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, забор проб грунта;

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»: