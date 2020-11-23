Все регионы России перешли на приложение «Помощник ОСАГО», позволяющее без вызова ГИБДД оформить аварию прямо на месте.

Приложение «Помощник ОСАГО» для оформления аварий через приложение заработало по всей стране. Об этом пишет Российский союз автостраховщиков (РСА).

Ранее приложение протестировали в пяти регионах — в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Татарстане. С 1 ноября 2019 года водители этих регионов оформляли аварии без вызова сотрудников ГИБДД. Это значительно упростило жизнь как самим автомобилистам, так и полицейским: электронное извещение было равноценно обычному бумажному.

Президент РСА Игорь Юргенс отметил, что нововведение стало особенно актуальным сейчас, во время пандемии, когда задача сокращения количества визитов в офисы страховых компаний особенно актуальна.