В холодильниках Нью-Йорка до сих пор хранятся сотни трупов умерших от первой волны COVID-19

О том, что на набережной Бруклина в грузовиках-рефрижераторах еще с весны 2020 года хранятся около 650 тел умерших от первой волны пандемии, сообщает The Wall Street Journal.

По данным Управления старшего судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка, большинство тел принадлежат людям, чьи семьи пока не удалось установить. В некоторых случаях родственники не могут позволить себе надлежащее захоронение.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что, по данным специального посланника ВОЗ Дэвида Набарро, в начале 2021 года в Европу придет третья волна COVID-19.