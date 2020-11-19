Обнародованы военные потери армянской стороны в Карабахе

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян привел статистику военных потерь армянской стороны в Нагорном Карабахе, начиная с первого дня боев, до вечера 17 ноября.
По данным Арсена Торосяна, официально власти страны могут подтвердить гибель 2425 военнослужащих. Это фактические тела, прошедшие судебно-медицинскую экспертизу
Торосян отметил, что все еще остаются неопознанными 250 тел. Минздрав Армении обнародовал имена около 1600 погибших.
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