Обнародованы военные потери армянской стороны в Карабахе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян привел статистику военных потерь армянской стороны в Нагорном Карабахе, начиная с первого дня боев, до вечера 17 ноября.

По данным Арсена Торосяна, официально власти страны могут подтвердить гибель 2425 военнослужащих. Это фактические тела, прошедшие судебно-медицинскую экспертизу

Торосян отметил, что все еще остаются неопознанными 250 тел. Минздрав Армении обнародовал имена около 1600 погибших.

Вам будет интересно
Обнародованы военные потери армянской стороны в Карабахе Республика Армения, Нагорный Карабах, Арсен Торосян
В Перу за неделю сменилось 3 президента
Конгресс Перу выбрал 76-летнего Франсиско Сагаста временным президентом, который стал уже третьим главой страны менее чем за неделю. Импичмент президенту Мартину...
18.11.2020 141
Автор