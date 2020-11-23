Капитан «Зенита» назвал «странным» судейство в матче против «Ахмата»

Новый капитан петербургского клуба Деян Ловрен оценил судейство главного арбитра на матче «Зенита» и «Ахмата», прошедшем 21 ноября и закончившимся со счетом 2:2.

По мнению футболиста, арбитр «принял несколько странных решений», одним из примеров которого является назначение пенальти в ворота ФК «Зенит».

«Это было одним из тех странных решений судьи, которые я не понял. Арбитр назначает пенальти в одну сторону и не назначает в другую», – рассказал Деян Ловрен

Несмотря на это, капитан клуба из Санкт-Петербурга отметил, что «зенитовцы в целом удовлетворены такой ничьей, однако могли сыграть и лучше».