Здание центра реставраторов сдадут в конце 2021 года

Строительство многофункционального центра для реставраторов и музейных работников в поселке Рождествено смогут завершить только в декабре следующего года.

Изначально центр планировали завершить в 2019 году. Однако сроки сдачи сдвинулись. Губернатор Ленобласти ранее сообщал, что стоимость проекта составит 2,2 млрд рублей.

Пространство будущего здания может быть использовано музеями, искусствоведами и реставраторами из самых разных регионов страны.

Издание «Интерфакс» сообщило, что эксплуатация объекта будет возможно только после комплекса испытаний и получения соответствующего заключения.

«Мы рассчитываем, что в конце 2021 года все документы будут получены, и центр сможет начать работу», — отметили власти региона.