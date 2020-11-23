Возбуждено уголовное дело из-за насилия в отношении представителя правопорядка, а также нецензурных оскорблений.

Сотрудники полиции остановили маршрутку, чтобы проверить наличие масок у пассажиров. Пожилая жительница Санкт-Петербурга оказалась пользоваться средствами защиты. 58-летнюю женщину попросили пойти в отдел, чтобы составить протокол.

Петербурженка оказалась со скверным характером. Она ударила полицейского рукой. У входа в пункт полиции женщина стала материть представителя правопорядка. Затем еще несколько раз ударила его в левое плечо. Возбуждено уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти», сообщает СК по Петербургу.