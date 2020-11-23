Спасатели вывели из горевшего здания 65-летнего мужчину с ожогами.

23 ноября в девятиэтажном доме города Никольское Тосненского района Ленобласти вспыхнул пожар. Квартира на Советском проспекте загорелась в четыре часа вечера. Пожарные избавились от огня на последнем этаже площадью два квадратных метра к половине пятого.

На месте работало 8 человек, которые задействовали две единицы техники. Спасатели вывели из квартиры пострадавшего пенсионера. 65-летний мужчина получил ожоги. Его здоровьем занялись медики скорой помощи, сообщает 47news.