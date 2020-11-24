Переход в Гатчине приведут в порядок благодаря обращению на портал «Активный горожанин»

Еще в начале ноября неравнодушный житель Ленинградской области отправил соответствующее обращение с помощью портала «Активный горожанин».
«Переход у платформы Татьянино весь изрисован отвратительными каракулями. А в дождливую погоду и при таянии снега протекает крыша перехода со стороны промзоны», – говорится в обращении
Сотрудники управления благоустройства Гатчины отреагировали на обращение. Технической возможности починить протечку нет из-за пролегающих над кровлей рельс, которые нужно разбирать. А граффити будут ликвидированы до 30 ноября.
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