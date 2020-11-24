В Совфеде рассказали, как будут индексировать пенсии в 2021 году

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова раскрыла текущие планы по индексации пенсий в 2021 году.

По словам сенатора, неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии на 6,3%. Это превысит прогнозируемую инфляцию в 3,7-3,8%. В денежном выражении, по подсчетам Бибиковой, пенсия в среднем увеличится на 1000 рублей.

Также парламентарий рассказала о повышении с 1 февраля ежемесячных выплат ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий исходя из индекса потребительских цен, который в 2020 году составляет 3,8%.

А с 1 апреля индексации на величину прогнозного индекса роста прожиточного минимума подвергнутся социальные пенсии. В 2020 году это 2,6%.