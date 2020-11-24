Штраф за неповиновение полиции могут повысить в 2-4 раза

Автор: Сергей Агутин
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Соответствующий законопроект внес в Государственную думу депутат от фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин.

Штраф за неповиновение полиции
Фото: kfu-online.ru

Если закон будет принят, штраф для физических лиц при первом нарушении составит 2-4 тыс. рублей, при повторном – 10-20 тыс. рублей. Для должностных лиц это 20-40 тыс. рублей. Для юридических лиц – 70-200 тыс. рублей.

Согласно действующему законодательству (ч. 6 ст. 19.3 КоАП), максимальный штраф за это правонарушение для физических лиц – 5 тыс. руб., для должностных лиц – 10-20 тыс. руб. Для юридических лиц – 50-100 тыс. руб.

По мнению Вяткина, текущие размеры штрафа «не соответствуют опасности соответствующих деяний».

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