Штраф за неповиновение полиции могут повысить в 2-4 раза

Соответствующий законопроект внес в Государственную думу депутат от фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин.
Если закон будет принят, штраф для физических лиц при первом нарушении составит 2-4 тыс. рублей, при повторном – 10-20 тыс. рублей. Для должностных лиц это 20-40 тыс. рублей. Для юридических лиц – 70-200 тыс. рублей.
Согласно действующему законодательству (ч. 6 ст. 19.3 КоАП), максимальный штраф за это правонарушение для физических лиц – 5 тыс. руб., для должностных лиц – 10-20 тыс. руб. Для юридических лиц – 50-100 тыс. руб.
По мнению Вяткина, текущие размеры штрафа «не соответствуют опасности соответствующих деяний».
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