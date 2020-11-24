В Колпино мужчина захватил в заложники 6 детей и угрожает их убить топором

По предварительным данным СМИ, захватчик – 40-летний Денис Б. Он выгнал супругу и обещает убить всех топором, если не будут выполнены его требования. МВД подтвердило, что захвативший детей в заложники – их отец.

Захват произошел в Колпино на Пролетарской улице. Дом № 73. Самому младшему из взятых в заложники детей – 3 года, старшему – 15 лет.

Мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Требует, чтобы к нему пришла супруга. Прижимает к себе одного ребенка, прикрываясь им, и замахивается на него топором. Денис бросил пить неделю назад и после этого стал принимать антидепрессанты. А теперь снова выпил – лекарства подействовали негативно. Одна их возможных причин происшествия – измена супруги.

На место прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Все оцеплено.

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