Дорожные работы на путепроводе КАД в районе Мурино продлили до 13 декабря

Из-за неблагоприятных погодных условий дорожникам нужно дополнительно подготовить, просушить и прогреть основание из железобетона перед нанесением битумного праймера, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

До 13 декабря на внутреннем кольце КАД в районе Мурино по-прежнему остаются закрытыми первая и вторая полосы движения, на оставшихся — третьей и четвертой — введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Напомним, что работы уже продлевали до 23 ноября. Дорожники работают в круглосуточном режиме.

Напомним, что сегодня, 24 ноября, движение ограничено на семи федеральных трассах в Ленобласти.