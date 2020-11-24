Мужчина, взявший в заложники шестерых детей в Колпино, вышел из квартиры и сдался полицейским.

38-летний Денис Б., взявший в заложники собственных детей в квартире в Колпино, сдался правоохранителям.

Ситуация разрешилась без штурма и стрельбы — мужчина открыл квартиру и выпустил всех шестерых детей, после чего сам покинул жилье. Дети не пострадали — в данный момент их осматривают врачи, захватчик задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».

Напомним, инцидент произошел во вторник, 24 ноября. 38-летний Денис Б., будучи в состоянии алкогольного опьянения, закрылся в квартире с шестью детьми и угрожал убить всех, размахивая топором. Полицию вызвала его супруга.