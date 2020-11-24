В Ленобласти будет новый закон об омбудсмене

Профильная постоянная комиссии по законности и правопорядку парламента Ленобласти рассмотрела в первом чтении новый законопроект «Об Уполномоченном по правам человека в Ленинградской области»

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, законопроект инициировали депутаты-единороссы Олег Петров и Михаил Макаров. Данный проект закона разработан взамен одноименного областного закона, действующего в настоящее время на территории Ленинградской области (от 4 апреля 2016 года № 13-оз). С принятием нового закона этот одновременно будет признан утратившим силу.

Необходимость подготовки законопроекта обусловлена тем, что в марте этого года вступил в силу Федеральный закон № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», которым комплексно урегулированы вопросы деятельности региональных уполномоченных по правам человека.

В новом законе будут отражены все положения Федерального закона № 48-ФЗ, а также некоторые вопросы, которые согласно федеральному законодательству регионы сами могут урегулировать по своему усмотрению.

Так, например, согласно статье 4 Федерального закона № 48-ФЗ на должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации может быть назначен (избран) гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, при этом указанный возраст может быть увеличен законом субъекта Российской Федерации, но не более чем на пять лет. В своем законопроекте депутаты предлагают установить 30-летний рубеж, как в федеральном законе.

Кроме того, проект закона не содержит требования об обязательности постоянного проживания уполномоченного на территории Ленинградской области в течение срока исполнения им своих полномочий, хотя федеральное законодательство дает право установить такое ограничение.

По словам председателя комиссии и инициатора законопроекта Олега Петрова, после принятия нового закона действующий областной закон предлагается признать утратившим силу, потому что иначе в соответствии с федеральным законодательством пришлось бы вносить много изменений в действующее областное законодательство, что не является целесообразным и оптимальным.

Комиссия решила поддержать законопроект в первом чтении на ближайшем пленарном заседании ЗакСа.